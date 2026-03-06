İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Sumqayıtın 9-cu mikrorayonuna qazın verilişi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq

    Energetika
    • 06 mart, 2026
    • 11:48
    Sumqayıtın 9-cu mikrorayonuna qazın verilişi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq

    Bu gün Sumqayıt şəhərinin 9-cu mikrorayonundakı təxminən 2 000 abonentə təbii qazın verilişi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Qaz İstismar Sahəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, diametri 89 millimetr olan qaz xəttində aşkar edilən sızmaların aradan qaldırılması məqsədilə təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar olaraq bu gün saat 12:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.

