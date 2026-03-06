Sumqayıtın 9-cu mikrorayonuna qazın verilişi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq
Energetika
- 06 mart, 2026
- 11:48
Bu gün Sumqayıt şəhərinin 9-cu mikrorayonundakı təxminən 2 000 abonentə təbii qazın verilişi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Qaz İstismar Sahəsindən bildirilib.
Məlumata görə, diametri 89 millimetr olan qaz xəttində aşkar edilən sızmaların aradan qaldırılması məqsədilə təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar olaraq bu gün saat 12:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.
Son xəbərlər
12:29
Azərbaycan və Moldova XİN başçıları arasında geniştərkibli görüş keçirilir - YENİLƏNİBXarici siyasət
12:28
Foto
AMB IMF-in Texniki Yardım Mərkəzi ilə əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edibMaliyyə
12:28
Güləş üzrə U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıbFərdi
12:27
Foto
Ramin Məmmədov İğdır valisi ilə azərbaycanlıların dini etiqad azadlığını müzakirə edibDin
12:25
Bakı, Sumqayıt və Abşeronda mart ayının pensiyaları qrafikdən əvvəl ödənilibSosial müdafiə
12:25
Foto
Azərbaycan və Türkmənistan atçılıq idmanı sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıbFərdi
12:22
Foto
Mingəçevir Dövlət Universitetində regionun ən böyük su araşdırmaları laboratoriyasının açılışı olubElm və təhsil
12:19
"Araz-Naxçıvan"ın müdafiəçisi Ömər Buludovun zədəsi ciddi deyilFutbol
12:19