İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Universitet və kolleclərə sənəd qəbulu başa çatıb

    Elm və təhsil
    • 06 mart, 2026
    • 12:00
    Universitet və kolleclərə sənəd qəbulu başa çatıb

    Ali təhsil müəssisələrinə, həmçinin tam (11 illik) və ümumi (9 illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə (kollec) ərizələrin qəbulu başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, fevralın 28-dən bu günə qədər 133 389 abituriyent qeydiyyatdan keçib.

    Həmin abituriyentlərdən 129 655-i ali məktəblər üçün ərizəsini təsdiq edib. Onlardan 120 671-i Azərbaycan bölməsi, 12 718-i isə rus bölməsi üzrə olub.

    Bundan başqa, 120 377 abituriyent kolleclər üçün ərizəsini təsdiq edib. Onlardan 110 362-si Azərbaycan bölməsi, 10 015-i isə rus bölməsi üzrədir.

    Bu il keçiriləcək bəzi imtahanların qrafiki ilə bu cədvəldən tanış ola bilərsiniz.

    kollec Universitet sənəd qəbulu

    Son xəbərlər

    12:29

    Azərbaycan və Moldova XİN başçıları arasında geniştərkibli görüş keçirilir - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:28

    AMB IMF-in Texniki Yardım Mərkəzi ilə əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Maliyyə
    12:28

    Güləş üzrə U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb

    Fərdi
    12:27
    Foto

    Ramin Məmmədov İğdır valisi ilə azərbaycanlıların dini etiqad azadlığını müzakirə edib

    Din
    12:25

    Bakı, Sumqayıt və Abşeronda mart ayının pensiyaları qrafikdən əvvəl ödənilib

    Sosial müdafiə
    12:25
    Foto

    Azərbaycan və Türkmənistan atçılıq idmanı sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

    Fərdi
    12:22
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində regionun ən böyük su araşdırmaları laboratoriyasının açılışı olub

    Elm və təhsil
    12:19

    "Araz-Naxçıvan"ın müdafiəçisi Ömər Buludovun zədəsi ciddi deyil

    Futbol
    12:19

    Bu günə qədərki "Yüksəliş" müsabiqəsində 70 minə yaxın şəxs iştirak edib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti