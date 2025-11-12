Azərbaycan klubu FIBA Avropa Kubokunda Estoniya təmsilçisinə məğlub olub
- 12 noyabr, 2025
- 23:41
Azərbaycanın basketbol klubu "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, I qrupunda mübarizə aparan "Neftçi" səfərdə Estoniyanın "Kalev" komandası ilə üz-üzə gəlib.
Tallindəki "Kalevi Spordihall"da baş tutan görüş Meydan sahiblərinin 82:88 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
