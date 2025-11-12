İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Azərbaycan klubu FIBA Avropa Kubokunda Estoniya təmsilçisinə məğlub olub

    Komanda
    • 12 noyabr, 2025
    • 23:41
    Azərbaycanın basketbol klubu "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, I qrupunda mübarizə aparan "Neftçi" səfərdə Estoniyanın "Kalev" komandası ilə üz-üzə gəlib.

    Tallindəki "Kalevi Spordihall"da baş tutan görüş Meydan sahiblərinin 82:88 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

