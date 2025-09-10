İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan daha bir basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    • 10 sentyabr, 2025
    • 11:12
    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan daha bir basketbolçu ilə anlaşıb

    NTD komandası ABŞ-dən olan daha bir basketbolçunu transfer edib. 

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Oyunqurucusu mövqeyində çıxış edən Andre Terell Makki heyətə cəlb olunub. 24 yaşlı basketbolçu mövsümün sonunadək paytaxt təmsilçisinin formasını geyinəcək. 

    Qeyd edək ki, NTD buna qədər Ladarius Marşalın və Kobud Montqomerinin transferlərini həyata keçirib.

    basketbol ABŞ basketbolçusu transfer Azərbaycan klubu

    Son xəbərlər

    11:49

    Emin Mahmudovun rekorda gedən yolu – Millinin kapitanı ən çox 2021-ci ildə qol vurub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    11:49

    Azərbaycan neftinin qiyməti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    11:40

    Yol polisi dayanma-durma qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    11:39

    Çinli alim: AQEM üzvləri tektonik transformasiyalara hazır olmalıdırlar

    Xarici siyasət
    11:38

    Azərbaycanda qiymətli daşlar və gümüş üzrə iki yeni standart qəbul edilib

    Sənaye
    11:37
    Foto

    "AzInTelecom"dan şəhid övladlarına dəstək

    İKT
    11:36

    Qazaxıstan və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaq

    Digər ölkələr
    11:32

    AMB inflyasiyanı artıra biləcək əsas daxili və xarici riskləri açıqlayıb

    Maliyyə
    11:29
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçirib, 180 nəfər növbəti seçim turuna buraxılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti