Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan daha bir basketbolçu ilə anlaşıb
Komanda
- 10 sentyabr, 2025
- 11:12
NTD komandası ABŞ-dən olan daha bir basketbolçunu transfer edib.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Oyunqurucusu mövqeyində çıxış edən Andre Terell Makki heyətə cəlb olunub. 24 yaşlı basketbolçu mövsümün sonunadək paytaxt təmsilçisinin formasını geyinəcək.
Qeyd edək ki, NTD buna qədər Ladarius Marşalın və Kobud Montqomerinin transferlərini həyata keçirib.
