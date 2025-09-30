İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan çövkən millisinin üzvü: "III MDB Oyunlarına yaxşı hazırlaşmışıq"

    Komanda
    • 30 sentyabr, 2025
    • 15:50
    Azərbaycan çövkən millisinin üzvü: III MDB Oyunlarına yaxşı hazırlaşmışıq
    Vahid Məmmədov

    Azərbaycan çövkən millisi III MDB Oyunlarına yaxşı hazırlaşıb.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu yığma üzvü Vahid Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    İdmançı daim öz üzərlərində işlədiklərini vurğulayıb:

    "Küveytlə oyunun çətin keçəcəyini gözləyirdik və belə də oldu. Yaxşı və ciddi hazırlaşmışdıq. Daim həm öz üzərimizdə, həm də atlarla işləyirik. Ona görə də qələbə qazandıq".

    O, çempionluq şanslarını dəyərləndirib:

    "Hələ ki, yaxşı davam edirik. Həm özümüzə, həm də atlarımıza inanırıq. Ümid edirəm ki, çempionluq bizim olacaq".

    Qeyd edək ki, yer aldığı A qrupunda bu gün Küveyti 5:0 hesabı ilə məğlub edən Azərbaycan millisi yarımfinala yüksəlib. Çövkən yarışına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.

