Azərbaycan çövkən millisinin üzvü: "III MDB Oyunlarına yaxşı hazırlaşmışıq"
Komanda
- 30 sentyabr, 2025
- 15:50
Azərbaycan çövkən millisi III MDB Oyunlarına yaxşı hazırlaşıb.
"Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu yığma üzvü Vahid Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
İdmançı daim öz üzərlərində işlədiklərini vurğulayıb:
"Küveytlə oyunun çətin keçəcəyini gözləyirdik və belə də oldu. Yaxşı və ciddi hazırlaşmışdıq. Daim həm öz üzərimizdə, həm də atlarla işləyirik. Ona görə də qələbə qazandıq".
O, çempionluq şanslarını dəyərləndirib:
"Hələ ki, yaxşı davam edirik. Həm özümüzə, həm də atlarımıza inanırıq. Ümid edirəm ki, çempionluq bizim olacaq".
Qeyd edək ki, yer aldığı A qrupunda bu gün Küveyti 5:0 hesabı ilə məğlub edən Azərbaycan millisi yarımfinala yüksəlib. Çövkən yarışına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.
