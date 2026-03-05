Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sumqayıt" "Quba"nı səfərdə məğlub edib

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 05 mart, 2026
    • 16:40
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Sumqayıt Qubanı səfərdə məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII tura start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Quba" evdə "Sumqayıt"la üz-üzə gəlib.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan görüş qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb - 117:116.

    Günün son matçı "Sərhədçi" İdman Mərkəzində "Sərhədçi" və "Ordu" klubları arasında baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, XVIII tura martın 8-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Quba Olimpiya İdman Kompleksi XVIII tur "Quba" basketbol klubu

