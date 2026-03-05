Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sumqayıt" "Quba"nı səfərdə məğlub edib
Komanda
- 05 mart, 2026
- 16:40
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, "Quba" evdə "Sumqayıt"la üz-üzə gəlib.
Quba Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan görüş qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb - 117:116.
Günün son matçı "Sərhədçi" İdman Mərkəzində "Sərhədçi" və "Ordu" klubları arasında baş tutacaq.
Qeyd edək ki, XVIII tura martın 8-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
17:03
Elçin Qasımov: "Qazaxda təşkil olunan idman paradı əvvəlkilərdən daha fərqli və yaddaqalan oldu"Fərdi
17:01
İranın Azərbaycana dron hücumu – Tehran bütün körpüləri yandırır - ŞƏRHAnalitika
16:59
Foto
AQTA: Gürcüstan və Türkiyədən gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilibSağlamlıq
16:57
AMB: Manatın nominal effektiv bahalaşması ticarət tərəfdaşlarında inflyasiyanı neytrallaşdıra bilər - EKSKLÜZİVMaliyyə
16:53
MN: İran Naxçıvana 4 PUA ilə hücum edib, biri sıradan çıxarılıbHərbi
16:51
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə edibRegion
16:49
ING: Neftin qiymətinin hər barel üçün 10 dollar artımı Azərbaycana 3 milyard dollar ixrac gəliri gətirir - EKSKLÜZİVMaliyyə
16:49
ING: 2026–2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı orta hesabla 2,75 % artacaqMaliyyə
16:46