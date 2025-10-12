Azərbaycan Basketbol Liqasının II turu başa çatıb
Komanda
- 12 oktyabr, 2025
- 21:04
Azərbaycan Basketbol Liqasının II turuna yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci oyununda "Naxçıvan" "Sumqayıt"la üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma Naxçıvan təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 103:89.
Günün ilk matçında "Sərhədçi" "Lənkəran"dan üstün olub - 84:70.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Neftçi" "Şəki"yə (92:68), "Ordu" "Quba"ya (96:68), "Abşeron Lions" "Gəncə"yə (96:94), "Sabah" isə NTD-yə (133:65) qalib gəlib.
Son xəbərlər
21:50
Foto
Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası işə başlayıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
21:42
Ermənistanda ər və arvad qətlə yetirilibRegion
21:32
Türkiyədə yol qəzasında 15 nəfər xəsarət alıbRegion
21:20
Vens: ABŞ-nin Qəzzaya və ya İsrailə qoşun yeritmək planı yoxdurDigər ölkələr
21:04
Azərbaycan Basketbol Liqasının II turu başa çatıbKomanda
20:54
Foto
Tərtərdə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alan varHadisə
20:51
Foto
Azərbaycan cüdoçuları Açıq Asiya Turnirini 10 medalla başa vurublarFərdi
20:48
Bakı-Şamaxı yolunda sürücü məsuliyyətsizliyi qəzaya səbəb olub, xəsarət alan varHadisə
20:38