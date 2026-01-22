Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura start verilir
Komanda
- 22 yanvar, 2026
- 09:46
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir matç keçiriləcək.
"Sumqayıt" səfərdə "Ordu"nun qonağı olacaq. Qarşılaşma "Sərhədçi" İdman Mərkəzində, saat 20:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq.
