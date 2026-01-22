İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Komanda
    • 22 yanvar, 2026
    • 09:46
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura start verilir

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir matç keçiriləcək.

    "Sumqayıt" səfərdə "Ordu"nun qonağı olacaq. Qarşılaşma "Sərhədçi" İdman Mərkəzində, saat 20:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq.

    basketbol Azərbaycan Basketbol Liqası Sumqayıt basketbol klubu Ordu basketbol komandası

