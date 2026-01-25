Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura bu gün yekun vurulacaq
Komanda
- 25 yanvar, 2026
- 10:13
Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, son oyun günündə 2 qarşılaşma keçiriləcək.
Əvvəlcə Şəki Olimpiya İdman Kompleksində "Şəki" NTD-ni qəbul edəcək. Bu matç saat 14:00-da başlayacaq.
Ardınca isə Bakı İdman Sarayında "Neftçi" "Abşeron Lions" kollektivi ilə qarşılaşacaq. Sözügedən görüş saat 18:00-da start götürəcək.
A qrupunda "Abşeron Lions" 25 xalla ikinci, 18 xala malik "Neftçi" üçüncüdür. 15 xalı olan "Şəki" beşinci sırada yer alıb. NTD isə 13 xalla sonuncu - altıncıdır.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sumqayıt" "Ordu"nu (100:96), "Quba" "Lənkəran"ı, (86:68) "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (65:57), "Sabah" isə "Gəncə"ni (101:77) məğlub edib.
