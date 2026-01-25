İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura bu gün yekun vurulacaq

    Komanda
    • 25 yanvar, 2026
    • 10:13
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura bu gün yekun vurulacaq

    Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, son oyun günündə 2 qarşılaşma keçiriləcək.

    Əvvəlcə Şəki Olimpiya İdman Kompleksində "Şəki" NTD-ni qəbul edəcək. Bu matç saat 14:00-da başlayacaq.

    Ardınca isə Bakı İdman Sarayında "Neftçi" "Abşeron Lions" kollektivi ilə qarşılaşacaq. Sözügedən görüş saat 18:00-da start götürəcək.

    A qrupunda "Abşeron Lions" 25 xalla ikinci, 18 xala malik "Neftçi" üçüncüdür. 15 xalı olan "Şəki" beşinci sırada yer alıb. NTD isə 13 xalla sonuncu - altıncıdır.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sumqayıt" "Ordu"nu (100:96), "Quba" "Lənkəran"ı, (86:68) "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (65:57), "Sabah" isə "Gəncə"ni (101:77) məğlub edib.

    Şəki NTD klubu basketbol

    Son xəbərlər

    10:46

    Yaponiyada qarlı və buzlu yollarda 13 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    10:32

    Sumqayıtda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib

    Hadisə
    10:13

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura bu gün yekun vurulacaq

    Komanda
    10:04
    Foto

    Azərbaycan Asiya Parlament Assambleyasının növbəti sessiyasında təmsil olunur

    Milli Məclis
    10:02

    Qetji yüngül çəkidə UFC-nin müvəqqəti çempionluq kəmərini qazanıb

    Fərdi
    09:43

    Premyer Liqa: Lider "Sabah" bu gün qalib gəlməklə "Qarabağ"la xal fərqini artıra bilər

    Futbol
    09:35

    Takaiçi: ABŞ Yaponiyadan müdafiə xərclərini artırmağı tələb etməyib

    Digər ölkələr
    09:13

    Samuxda mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    09:10

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində itkin düşən 80 nəfərin axtarışı bərpa edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti