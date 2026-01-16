Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII tura start veriləcək
- 16 yanvar, 2026
- 09:27
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XIII tura start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.
B qrupunda yer alan "Naxçıvan" "Lənkəran"ın qonağı olacaq. Qarşılaşma Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da stat götürəcək.
Qonaqlar 21 xalla ikinci, meydan sahibləri 16 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, tura yanvarın 18-də yekun vurulacaq.
