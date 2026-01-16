İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII tura start veriləcək

    Komanda
    • 16 yanvar, 2026
    • 09:27
    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XIII tura start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.

    B qrupunda yer alan "Naxçıvan" "Lənkəran"ın qonağı olacaq. Qarşılaşma Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da stat götürəcək.

    Qonaqlar 21 xalla ikinci, meydan sahibləri 16 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, tura yanvarın 18-də yekun vurulacaq.

