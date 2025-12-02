Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyunun vaxtı açıqlanıb
- 02 dekabr, 2025
- 16:27
Azərbaycan Basketbol Liqasının III turundan təxirə salınmış "Gəncə" - "Neftçi" oyununun vaxtı bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.
Qarşılaşma dekabrın 6-da Gəncə İdman Sarayında, saat 14:00-da start götürəcək.
