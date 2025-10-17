İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    • 17 oktyabr, 2025
    • 09:28
    Azərbaycan Basketbol Liqasında III tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

    B qrupunda yer alan "Lənkəran" "Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Görüş saat 15:00-da başlayacaq.

    Qrupun digər oyununda "Ordu" "Sərhədçi" ilə üz-üzə gələcək. Bu matç isə saat 19:00-da start götürəcək.

    "Ordu" 4 xalla B qrupunun lideridir. 3 xalı olan "Sərhədçi", "Lənkəran" və "Naxçıvan" müvafiq olaraq 3-5-ci pillələrdə qərarlaşıblar.

    Qeyd edək ki, III tura oktyabrın 19-da yekun vurulacaq.

