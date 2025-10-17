Azərbaycan Basketbol Liqasında III tura bu gün start veriləcək
17 oktyabr, 2025
Azərbaycan Basketbol Liqasında III tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.
B qrupunda yer alan "Lənkəran" "Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Görüş saat 15:00-da başlayacaq.
Qrupun digər oyununda "Ordu" "Sərhədçi" ilə üz-üzə gələcək. Bu matç isə saat 19:00-da start götürəcək.
"Ordu" 4 xalla B qrupunun lideridir. 3 xalı olan "Sərhədçi", "Lənkəran" və "Naxçıvan" müvafiq olaraq 3-5-ci pillələrdə qərarlaşıblar.
Qeyd edək ki, III tura oktyabrın 19-da yekun vurulacaq.
