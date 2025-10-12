İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Komanda
    • 12 oktyabr, 2025
    • 10:01
    Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura yekun vurulur

    Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, son olaraq iki oyun keçiriləcək.

    "Sərhədçi" "Lənkəran"la, "Naxçıvan" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək.

    B qrupunun qarşılaşmaları müvafiq olaraq saat 14:00 və 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Neftçi" "Şəki"yə (92:68), "Ordu" "Quba"ya (96:68), "Abşeron Lions" "Gəncə"yə (96:94), "Sabah" isə NTD-yə (133:65) qalib gəlib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası ABL II tur

