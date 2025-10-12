Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura yekun vurulur
Komanda
- 12 oktyabr, 2025
- 10:01
Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, son olaraq iki oyun keçiriləcək.
"Sərhədçi" "Lənkəran"la, "Naxçıvan" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək.
B qrupunun qarşılaşmaları müvafiq olaraq saat 14:00 və 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Neftçi" "Şəki"yə (92:68), "Ordu" "Quba"ya (96:68), "Abşeron Lions" "Gəncə"yə (96:94), "Sabah" isə NTD-yə (133:65) qalib gəlib.
