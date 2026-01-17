Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" "Sərhədçi"yə, "Neftçi" isə "Gəncə"yə qalib gəlib

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    17 yanvar, 2026
    • 16:11
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Ordu Sərhədçiyə, Neftçi isə Gəncəyə qalib gəlib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII turun daha 2 oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk olaraq B qrupunda "Ordu" "Sərhədçi" ilə üz-üzə gəlib.

    Matç "Ordu" kollektivinin 98:82 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    A qrupunda isə "Gəncə" və "Neftçi" kollektivləri qarşılaşıb. Görüş Bakı təmsilçisinin 77:75 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, turun ilk matçında "Naxçıvan" "Lənkəran"a 106:75 hesabı ilə qalib gəlib.

