Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" "Sərhədçi"yə, "Neftçi" isə "Gəncə"yə qalib gəlib
- 17 yanvar, 2026
- 16:11
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII turun daha 2 oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk olaraq B qrupunda "Ordu" "Sərhədçi" ilə üz-üzə gəlib.
Matç "Ordu" kollektivinin 98:82 hesablı qələbəsi ilə bitib.
A qrupunda isə "Gəncə" və "Neftçi" kollektivləri qarşılaşıb. Görüş Bakı təmsilçisinin 77:75 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, turun ilk matçında "Naxçıvan" "Lənkəran"a 106:75 hesabı ilə qalib gəlib.
