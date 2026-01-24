Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Sabah"la üz-üzə gələcək
Komanda
- 24 yanvar, 2026
- 09:34
Azərbaycan Basketbol Liqasının XIV turunda bu gün bir görüş keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, "Gəncə" evdə "Sabah"la üz-üzə gələcək.
A qrupunun qarşılaşması Gəncə İdman Sarayında, saat 14:00-da başlayacaq. "Sabah" 23 xalla qrupda 2-ci pillədə qərarlaşıb. 17 xala malik "Gəncə" isə dördüncüdür.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan matçlarında "Sumqayıt" "Ordu"nu (100:96), "Quba" "Lənkəran"ı (86:68), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (65:57) məğlub edib. XIV tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq.
