Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Sabah"la üz-üzə gələcək

    • 24 yanvar, 2026
    • 09:34
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Gəncə Sabahla üz-üzə gələcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XIV turunda bu gün bir görüş keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, "Gəncə" evdə "Sabah"la üz-üzə gələcək.

    A qrupunun qarşılaşması Gəncə İdman Sarayında, saat 14:00-da başlayacaq. "Sabah" 23 xalla qrupda 2-ci pillədə qərarlaşıb. 17 xala malik "Gəncə" isə dördüncüdür.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan matçlarında "Sumqayıt" "Ordu"nu (100:96), "Quba" "Lənkəran"ı (86:68), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (65:57) məğlub edib. XIV tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq.

