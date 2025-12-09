İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı mütəxəssisə etimad göstərib

    • 09 dekabr, 2025
    • 15:52
    Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı mütəxəssis Nərgiz İsmayılovaya təyinat verib.

    "Report" xəbər verir ki, o, kişilər arasında Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində Polşa təmsilçiləri "Varta Zaverçe" və "Resoviya" komandalarının qarşılaşmasında iştirak edəcək.

    Nərgiz İsmayılova dekabrın 10-da Polşada baş tutacaq görüşdə supervayzer kimi hakimlərin fəaliyyətini qiymətləndirəcək.

    Qeyd edək ki, qarşılaşmanın hakimləri ukraynalı Mixail Medved və polşalı Matsey Tvardovski olacaqlar.

