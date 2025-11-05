Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə etimad göstərib
Komanda
- 05 noyabr, 2025
- 11:41
Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə etimad göstərib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından bildirilib.
Beynəlxalq dərəcəli hakim Eldar Zülfüqarov noyabrın 6-da Yunanıstanın paytaxtı Afinada keçiriləcək kişilər arasında Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin matçını idarə edəcək.
O, "Melina Merkuri" arenada gerçəkləşəcək "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Quaquas" (İspaniya) qarşılaşmasının baş hakimi olacaq.
Matçın ikinci hakimi funksiyasını polşalı Aqneşka Miçlik yerinə yetirəcək.
