    Komanda
    • 05 noyabr, 2025
    • 11:41
    Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə etimad göstərib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından bildirilib.

    Beynəlxalq dərəcəli hakim Eldar Zülfüqarov noyabrın 6-da Yunanıstanın paytaxtı Afinada keçiriləcək kişilər arasında Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin matçını idarə edəcək.

    O, "Melina Merkuri" arenada gerçəkləşəcək "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Quaquas" (İspaniya) qarşılaşmasının baş hakimi olacaq.

    Matçın ikinci hakimi funksiyasını polşalı Aqneşka Miçlik yerinə yetirəcək.

