Avropa Kuboku: "Neftçi" basketbol komandası əsas mərhələdə ilk matçını bu gün keçirəcək
Komanda
- 15 oktyabr, 2025
- 10:25
"Neftçi" basketbol komandası Avropa Kubokunun əsas mərhələsində bu gün mübarizəyə başlayacaq.
"Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" ilk oyununu səfərdə keçirəcək.
Bakı klubu Polşada "Trefl"in qonağı olacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:15-də start götürəcək.
Qeyd edək ki, I qrupunun digər matçında Azərbaycanın digər təmsilçisi "Abşeron Lions" oktyabrın 16-da Estoniyanın "Kalev" komandasını qəbul edəcək.
