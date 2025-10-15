İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    • 15 oktyabr, 2025
    • 10:25
    Avropa Kuboku: Neftçi basketbol komandası əsas mərhələdə ilk matçını bu gün keçirəcək

    "Neftçi" basketbol komandası Avropa Kubokunun əsas mərhələsində bu gün mübarizəyə başlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" ilk oyununu səfərdə keçirəcək.

    Bakı klubu Polşada "Trefl"in qonağı olacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:15-də start götürəcək.

    Qeyd edək ki, I qrupunun digər matçında Azərbaycanın digər təmsilçisi "Abşeron Lions" oktyabrın 16-da Estoniyanın "Kalev" komandasını qəbul edəcək.

    Neftçi Basketbol klubu Avropa Kuboku əsas mərhələ Trefl - Neftçi

