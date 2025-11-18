İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdə növbəti dəfə uduzub

    Komanda
    • 18 noyabr, 2025
    • 22:07
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdə növbəti dəfə uduzub

    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Ukrayna ilə üz-üzə gələn Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv rəqibinə 34:98 hesabı ilə uduzub.

    Qarşılaşma Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl Bolqarıstana 48:141, Monteneqroya isə 62:104 hesabı ilə uduzub.

    basketbol qadınlardan ibarət basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi

    Son xəbərlər

    22:16
    Foto

    Birinci uşaq rəqs festivalı başa çatıb

    İncəsənət
    22:07

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdə növbəti dəfə uduzub

    Komanda
    22:06

    Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-yə sərmayələri 1 trilyon dollara qədər artıracaq

    Digər ölkələr
    22:04

    Ukrayna Ordusu ABŞ-nin ATACMS raket sistemləri ilə Rusiyaya zərbə endirib

    Digər ölkələr
    22:00

    Ermənistanda siyasi məhbusların müdafiəsi ilə bağlı mitinq keçiriləcək

    Region
    21:40

    Pistorius: Baltik dənizi regionu Qərb və Rusiya arasında qarşıdurma meydanına çevrilir

    Digər ölkələr
    21:38
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qədim türk tarixinin sübutu

    Digər
    21:19
    Foto
    Video

    Tramp Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdini qəbul edir - YENİLƏNİR

    Digər ölkələr
    21:11

    Almaniya Bundesliqası təmsilçisinin baş məşqçisi təsdiqlənib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti