Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdə növbəti dəfə uduzub
Komanda
- 18 noyabr, 2025
- 22:07
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Ukrayna ilə üz-üzə gələn Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv rəqibinə 34:98 hesabı ilə uduzub.
Qarşılaşma Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl Bolqarıstana 48:141, Monteneqroya isə 62:104 hesabı ilə uduzub.
