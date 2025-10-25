İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Anar Sarıyev: "Birinci hissədə etdiyimiz səhvlərin ucbatından toparlana bilmədik"

    Komanda
    • 25 oktyabr, 2025
    • 16:45
    Anar Sarıyev: Birinci hissədə etdiyimiz səhvlərin ucbatından toparlana bilmədik

    "Sərhədçi" basketbol komandası "Naxçıvan"la oyunun ilk hissəsində etdiyi səhvlərə görə toparlana bilməyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə paytaxt təmsilçisinin baş məşqçisi Anar Sarıyev qarşılaşmadan sonra açıqlama verib.

    Mütəxəssis Azərbaycan Basketbol Liqasının IV turunda məğlub olduqları qarşılaşma (69:76) haqqında fikirlərini bölüşüb:

    "İlk yarını çox pis oynadıq. Demək olar ki, birinci hissədə etdiyimiz səhvlərin ucbatından 3-cü və 4-cü periodda da toparlana bilmədik. Hələ də komandaya inanıram. Düşünürəm ki, növbəti matçlarda daha yaxşı oynayacağıq, özümüzü göstərəcəyik. Bu, komanda idman növüdür və biz elə etməliyik ki, 12 oyunçunun hamısı hər zaman hazır olsun. Hər kəs maksimum dərəcədə komandaya töhfə verməlidir. Gələn oyunlarda daha da yaxşı olacağıq".

    Anar Sarıyev Azərbaycan Basketbol Liqası "Sərhədçi" basketbol klubu

    Son xəbərlər

    17:03

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Avrokubokların tarixinə düşmək mənim üçün xoş sürpriz oldu"

    Futbol
    17:00

    Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    16:58

    Britaniya Şimali Atlantikada Rusiya sualtı qayıqlarının fəallığının artdığını bildirib

    Digər ölkələr
    16:52

    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 25 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    16:45

    Anar Sarıyev: "Birinci hissədə etdiyimiz səhvlərin ucbatından toparlana bilmədik"

    Komanda
    16:41

    Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:40

    Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    16:25

    "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Sərhədçi" ilə oyunda xarakter göstərdik"

    Komanda
    16:21

    Cari ilin 8 ayında 58 nəfər sığınacaq almaq üçün Azərbaycana gəlib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti