Anar Sarıyev: "Birinci hissədə etdiyimiz səhvlərin ucbatından toparlana bilmədik"
- 25 oktyabr, 2025
- 16:45
"Sərhədçi" basketbol komandası "Naxçıvan"la oyunun ilk hissəsində etdiyi səhvlərə görə toparlana bilməyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə paytaxt təmsilçisinin baş məşqçisi Anar Sarıyev qarşılaşmadan sonra açıqlama verib.
Mütəxəssis Azərbaycan Basketbol Liqasının IV turunda məğlub olduqları qarşılaşma (69:76) haqqında fikirlərini bölüşüb:
"İlk yarını çox pis oynadıq. Demək olar ki, birinci hissədə etdiyimiz səhvlərin ucbatından 3-cü və 4-cü periodda da toparlana bilmədik. Hələ də komandaya inanıram. Düşünürəm ki, növbəti matçlarda daha yaxşı oynayacağıq, özümüzü göstərəcəyik. Bu, komanda idman növüdür və biz elə etməliyik ki, 12 oyunçunun hamısı hər zaman hazır olsun. Hər kəs maksimum dərəcədə komandaya töhfə verməlidir. Gələn oyunlarda daha da yaxşı olacağıq".