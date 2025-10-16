"Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Komanda olaraq Avropa Kubokunda mübarizə aparmağı öyrənirik"

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    "Abşeron Lions" komandası Avropa Kubokunda mübarizə aparmağı öyrənir.

    "Abşeron Lions" komandası Avropa Kubokunda mübarizə aparmağı öyrənir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Abşeron Lions" basketbol klubunun baş məşqçisi Erhan Toker mətbuat konfransında deyib.

    Təcrübəli mütəxəssis Bakıda Estoniya təmsilçisi "Kalev"ə məğlub olduqları FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Qrup oyunlarına qələbə ilə start vermək istəyirdik. Rəqib Avropa turnirlərində müəyyən təcrübəyə malik komandadır. Bu mənada, aqressiv oynamağa çalışdıq. Bir neçə gün idi ki, bu qarşılaşmaya hazırlaşırdıq. Təəssüf ki, qələbə qazana bilmədik. Rəqib matç sırasında asan xallar qazandı. Oyunun sonlarında göstərdiyimiz əzmi daha əvvəldən göstərsəydik, qələbə qazana bilərdik. Lakin hesabda 15 xallıq fərqlə geriyə düşdükdə, bunu aradan qaldırmaq çətin olur. Qarşılaşmanın əvvəlində rəqib sərt oynayırdı. Biz sərt mübarizə aparmağa başladığımızda artıq müəyyən qədər gec idi. Komanda olaraq Avropa Kubokunda mübarizə aparmağı öyrənirik".

    Qeyd edək ki, "Abşeron Lions" - "Kalev" matçı rəqibin 93:85 hesablı qələbəsi ilə bitib.

