ABŞ-dən olan basketbolçu "Naxçıvan" klubuna keçib
Komanda
- 06 fevral, 2026
- 17:36
"Naxçıvan" ABŞ-dən olan basketbolçu Roderik Smiti heyətinə qatıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
26 yaşlı oyunçu son olaraq Meksikanın "Mazatlan Venados" klubunda çıxış edib.
O, 2023-2024-cü illərdə "Sumqayıt" klubunun formasını geyinib.
