    ABŞ-dən olan basketbolçu "Naxçıvan" klubuna keçib

    Komanda
    • 06 fevral, 2026
    • 17:36
    ABŞ-dən olan basketbolçu Naxçıvan klubuna keçib

    "Naxçıvan" ABŞ-dən olan basketbolçu Roderik Smiti heyətinə qatıb.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    26 yaşlı oyunçu son olaraq Meksikanın "Mazatlan Venados" klubunda çıxış edib.

    O, 2023-2024-cü illərdə "Sumqayıt" klubunun formasını geyinib.

    Roderik Smit Naxçıvan basketbol klubu transfer

