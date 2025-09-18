İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Yevlaxda yeni yeraltı piyada keçidinin inşası yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    • 18 sentyabr, 2025
    • 11:30
    Yevlaxda yeni yeraltı piyada keçidinin inşası yekunlaşmaq üzrədir

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Bakı–Ələt–Qazax–Gürcüstanla dövlət sərhədi magistral avtomobil yolunun Yevlax şəhərindən keçən hissəsində yeraltı piyada keçidinin tikintisini yekunlaşdırmaq üzrədir. 

    "Report" agentliyə istinadən xəbər verir ki, keçidin eni 5 metr, hündürlüyü 3,2 metr, ümumi uzunluğu isə 47 metr təşkil edir. Bu uzunluğun 37 metri qapalı şəkildə layihələndirilib.

    Yeraltı piyada keçidinin inşası, vətəndaşların magistral avtomobil yolunu daha rahat və təhlükəsiz şəkildə keçməsini təmin edəcək.

    Yevlaxda yeni yeraltı piyada keçidinin inşası yekunlaşmaq üzrədir

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi piyada keçidi Yevlax

    Son xəbərlər

    12:25

    Deputat: "Batareyaların utilizasiyası ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliyə ehtiyac var"

    Sənaye
    12:23

    Fazil Mustafa: Şuşada diplomatik protokol məkanının yaradılması vacibdir

    Daxili siyasət
    12:19

    Zelenski Britaniya ilə 100 illik tərəfdaşlıq müqaviləsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    12:11

    Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək

    Energetika
    12:11

    COP29 komandası Afrika üçün iqlim fəaliyyətlərini müzakirə edib

    COP29
    12:07

    Oktyabrda Gürcüstanda Tbilisi Maliyyə Sammiti keçiriləcək

    Maliyyə
    12:07

    Şuşada keçirilən diplomatik görüşlər dünyaya regionda yeni reallıqların yarandığı mesajını verir - RƏY

    Xarici siyasət
    12:07

    Bakıya əlavə yol-patrul naryadları cəlb olunub

    Hadisə
    12:06

    Yeni təmayül tədris modelinin pilot qaydada tətbiqinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti