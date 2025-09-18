Yevlaxda yeni yeraltı piyada keçidinin inşası yekunlaşmaq üzrədir
İnfrastruktur
- 18 sentyabr, 2025
- 11:30
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Bakı–Ələt–Qazax–Gürcüstanla dövlət sərhədi magistral avtomobil yolunun Yevlax şəhərindən keçən hissəsində yeraltı piyada keçidinin tikintisini yekunlaşdırmaq üzrədir.
"Report" agentliyə istinadən xəbər verir ki, keçidin eni 5 metr, hündürlüyü 3,2 metr, ümumi uzunluğu isə 47 metr təşkil edir. Bu uzunluğun 37 metri qapalı şəkildə layihələndirilib.
Yeraltı piyada keçidinin inşası, vətəndaşların magistral avtomobil yolunu daha rahat və təhlükəsiz şəkildə keçməsini təmin edəcək.
