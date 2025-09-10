İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Xaçmazın Həsənqala kəndinin yolu sahibkarların dəstəyi ilə asfaltlanır

    İnfrastruktur
    • 10 sentyabr, 2025
    • 16:25
    Xaçmazın Həsənqala kəndinin yolu sahibkarların dəstəyi ilə asfaltlanır

    Xaçmaz rayonunun Həsənqala kəndinin Qusarçay–Yeni Həyat magistral yolu ilə birləşən hissəsinin asfaltlanması işləri aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, əsaslı təmiri aparılan yolun uzunluğu iki kilometrdir.

    Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elnur Rzayev qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidentinin sərəncamına əsasən, Gəndob–Xaçmaz–Yalama–Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi (28 km)–Köhnə Xaçmaz–Xaspoladoba–Gəncəli–Bəbəli–Əzizli–Əhmədoba–Müşviq–Müşkür–Hacıqazma–Hacıəhmədoba–Şərifoba–Qaracəlli–Xəzərli avtomobil yolunun əsaslı təmiri işlərinə başlanılıb.

    Sözügedən yol 12 min nəfər əhalinin yaşadığı 13 yaşayış məntəqəsini birləşdirir və layihənin gələn il yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur.

    Sahibkarlar gələcəkdə də kəndin sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən müxtəlif layihələrin icrasında fəal iştirak edəcəklərini bildiriblər.

    Xaçmaz yol təmiri

    Son xəbərlər

    17:57

    Aviasiyada rəqəmsal transformasiya və təhlükəsizlik - Azərbaycanın dünyaya mesajı

    İnfrastruktur
    17:55

    Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirir

    İnfrastruktur
    17:54
    Foto

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"

    Fərdi
    17:51

    Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr var

    Region
    17:44

    Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunub

    Hadisə
    17:43

    "Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürüb

    Futbol
    17:42

    Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirir

    Energetika
    17:38

    Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıb

    Region
    17:37

    Almaniya millisinin sabiq qapıçısı III Bundesliqa klubuna sərmayə qoymaq niyyətindədir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti