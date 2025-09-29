İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın iqtisadi reallıqları və regional müqayisədə mövqeyi

    İnfrastruktur
    • 29 sentyabr, 2025
    • 18:48
    Azərbaycanda ictimai nəqliyyat tarifləri uzun illər sosial dövlət prinsiplərinə əsaslanaraq dövlət tərəfindən tənzimlənir. Bu model vətəndaşlara münasib qiymətlərlə nəqliyyatdan istifadə imkanı yaratsa da, daşıyıcıların maliyyə dayanıqlılığına ciddi təsir göstərir. Gediş haqlarının maya dəyərindən aşağı müəyyənləşdirilməsi nə mənfəət yaradır, nə də əməliyyat və investisiya xərclərini qarşılamağa imkan verir. Nəticədə bir çox daşıyıcıların maliyyə yükü artır, borcları yığılır və xidmət keyfiyyəti zəifləyir.

    Yeni tariflər və dövlət proqramı

    Mövcud şəraitdə hökumətin qarşısında duran əsas vəzifə ictimai nəqliyyatın keyfiyyətini artırmaq və onun dayanıqlığını təmin etməkdir. Məhz bu məqsədlə "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı" çərçivəsində metro və avtobuslarda yeni tariflər təsdiqlənib.

    - Metroda bir gediş – 0,60 manat

    -Müasir tələblərə cavab verən marşrutlarda minimal gediş – 0,60 manat (məsafədən asılı olaraq 0,50- 1,10 manat)

    Vacib məqam odur ki, bu dəyişiklik yalnız paytaxt marşrut şəbəkəsinin 30 %-ni əhatə edəcək və sırf keyfiyyət dəyişikliyi baş vermiş xətlərdə tətbiq olunacaq.

    İqtisadi məntiq: maya dəyərinə uyğunlaşma

    Yeni tariflər 10 qəpik artıb və bu tamamilə maya dəyərini qarşılamır, sadəcə ona doğru atılmış addım hesab etmək olar. Burada iki əsas məqsəd var:

    - Xidmətin sabitliyini qorumaq - daşıyıcıların zərər hesabına işləməsinin qarşısını almaq.

    - İnvestisiyaya motivasiya yaratmaq - avtobus parkının yenilənməsi, ekoloji baxımdan təmiz nəqliyyat vasitələrinin gətirilməsi, nağdsız ödəniş sisteminə keçid.

    Başqa sözlə, tarif artımı yalnız sərnişinlərdən əlavə gəlir toplamaq məqsədi daşımır, həm də bazarda keyfiyyət dəyişikliklərini stimullaşdırmaq vasitəsidir.

    Regional müqayisə: Bakı harda dayanır?

    Yeni tarifləri digər ölkələrlə müqayisə etdikdə, Azərbaycanın hələ də sərnişinlər üçün münasib qiymət saxlamağa çalışdığı görünür və Bakıda bir gedişin qiyməti 0,50- 1,10 manat arası olacaq.

    Bakı sərnişinlərinin oktyabrın 1-dən ödəyəcəyi gediş haqqı digər ölkələrlə müqayisədə hələ də daha münasibdir. Məsələn, Tbilisidə hazırda 1 lari (0,63 manat), Yerevanda – 0,67 manat təşkil edir, bu isə Azərbaycanın paytaxtında tətbiq olunacaq tarifdən yüksəkdir. Moskvada isə bir gedişin qiyməti Bakıdakın 2–3 dəfə bahadır. Belə ki, Moskvada zonadan asılı olaraq 1,4- 2,6 manat arasında dəyişir, İstanbul isə ilk minmə 1,1 manat, növbəti transferlərlə qiymət azalır.

    Ölkələr üzrə gediş haqqı tarifləri, dizel qiyməti və orta aylıq əmək haqqı

    Dövlət və şəhərlər

    Gediş haqqı tarifi

    Dizelin qiyməti

    Orta aylıq əmək haqqı

    Gürcüstan, Tbilisi

    1 lari (0,63 manat)

    3 lari (1,9 manat)

    2108 lari (1327 manat)

    Rusiya, Moskva

    Mərkəzi zona - 67 rubl (1,4 manat),

    Şəhərətrafı zona - 90 rubl (1,85 manat),

    Uzaq zona 126 rubl - (2,6 manat)

    71,44 rubl (1,5 manat)

    110000 rubl (2256 manat)

    Ermənistan, Yerevan

    150 dram - (0,67 manat)

    500 dram (2,23 manat)

    295000 dram (1315 manat)

    (Ermənistan üzrə)

    Türkiyə, İstanbul

    İlk minmə zamanı 27 lirə - (1,1 manat)

    1-ci transfer 19,33 lirə - (0,8 manat)

    2-ci transfer 14,67 lirə - (0,6 manat)

    3, 4, 5-ci transfer 9.27 lirə - (0.4 manat)

    52,1 lirə (2,13 manat)

    28700 lirə (1173 manat)

    Azərbaycan

    15 km-dək 0,50 manat

    15 km-dən 30 km-dək 0,60 manat

    30 km-dən 40 km-dək 0,70 manat

    40 km-dən 45 km-dək 0,80 manat

    45 km-dən 50 km-dək 1,00 manat

    50 km-dən yuxarı 1,10 manat

    1 manat

    Bakı üzrə 1375 manat

    Respublika üzrə 1097 manat

    Müqayisədən görünür:

    -Bakı qiymətləri Tbilisi və Yerevanla eyni səviyyədə, lakin Moskva və İstanbuldan aşağıdır.

    -Azərbaycanda dizel qiyməti regionla müqayisədə daha aşağıdır, bu da tariflərin əlçatan qalmasına kömək edir.

    -Əmək haqqı göstəriciləri fonunda isə Bakıda gediş haqqı vətəndaşların gəlirlərinə nisbətən daha münasibdir.

    Sosial təsirlər və perspektivlər

    Tariflərin artımı sərnişinlər üçün ilkin mərhələdə əlavə yük yaratsa da, uzunmüddətli perspektivdə daha keyfiyyətli xidmətin təmin edilməsinə xidmət edəcək. Əlavə gəlirlər daşıyıcıları yeni avtobuslar almağa, ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələri gətirməyə və sərnişin məmnuniyyətini artırmağa yönləndiriləcək.

    Ən əsası, hökumət balansı qorumağa çalışır: bir tərəfdən sosial dövlət prinsiplərini saxlayaraq qiymətləri münasib səviyyədə tutur, digər tərəfdən nəqliyyat sektorunun inkişafını maliyyələşdirir.

    İctimai nəqliyyat tariflər

