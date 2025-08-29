Sumqayıtdan digər regionlara sərnişin daşınan avtobusların 45 %-i yenilənib
İnfrastruktur
- 29 avqust, 2025
- 17:27
Bu günə qədər Sumqayıtdan ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarına yerinə yetirilən 34 avtobus reysi üzrə 24 müsabiqə keçirilib.
"Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.
Bu müsabiqələr əsasında sərnişindaşıma fəaliyyətinə 15 yeni və müasir avtobus cəlb edilib. Bu, avtobus parkının 45%-nin müasir nəqliyyat vasitələri ilə əvəzlənməsi deməkdir.
Reyslərin 70%-i onlayn bilet satışı üçün "biletim.az" portalına inteqrasiya olunub. Sərnişindaşımada istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin yenilənməsi və bütün reyslərin "biletim.az" portalına inteqrasiyası istiqamətində işlər davam etdirilir.
Son xəbərlər
19:34
Bakıda Türkiyənin 30 Avqust - Zəfər bayramı qeyd olunubXarici siyasət
19:15
Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupuna yeni komandan təyin olunubDaxili siyasət
19:06
Nazir: Ölkədə sağlam həyat tərzinin təşviqi vahid strateji çərçivəyə salınmalıdırSağlamlıq
18:50
Əfqan İsayev: "SOCAR külək parkları üçün avadanlıq istehsalının bir hissəsini lokallaşdırmağı planlaşdırır"Energetika
18:48
ABŞ Dövlət Departamenti Fələstin nümayəndələrinə viza verməkdən imtina edibDigər ölkələr
18:39
Putin Çində Ərdoğan, Pezeşkian və digər liderlərlə görüşəcəkDigər ölkələr
18:32
Malayziya Azərbaycanla biznes məsələləri üzrə işçi qrupunu rəsmiləşdirməyi planlaşdırırBiznes
18:29
MİQ müsabiqəsinin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlanıbElm və təhsil
18:23