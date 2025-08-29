    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Sumqayıtdan digər regionlara sərnişin daşınan avtobusların 45 %-i yenilənib

    İnfrastruktur
    • 29 avqust, 2025
    • 17:27
    Sumqayıtdan digər regionlara sərnişin daşınan avtobusların 45 %-i yenilənib

    Bu günə qədər Sumqayıtdan ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarına yerinə yetirilən 34 avtobus reysi üzrə 24 müsabiqə keçirilib.

    "Report" bu barədə  Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Bu müsabiqələr əsasında sərnişindaşıma fəaliyyətinə 15 yeni və müasir avtobus cəlb edilib. Bu, avtobus parkının 45%-nin müasir nəqliyyat vasitələri ilə əvəzlənməsi deməkdir.

    Reyslərin 70%-i onlayn bilet satışı üçün "biletim.az" portalına inteqrasiya olunub. Sərnişindaşımada istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin yenilənməsi və bütün reyslərin "biletim.az" portalına inteqrasiyası istiqamətində işlər davam etdirilir.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi   marşrut  

