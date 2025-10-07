İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Səfir: "TRIPP Asiya-Avropa ticarəti üçün yeni imkanlar açacaq və logistik boşluğu aradan qaldıracaq"

    İnfrastruktur
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:23
    Səfir: TRIPP Asiya-Avropa ticarəti üçün yeni imkanlar açacaq və logistik boşluğu aradan qaldıracaq

    Azərbaycanla Naxçıvan arasında çatışmayan dəmir yolu hissəsinin bərpası təkcə Cənubi Qafqaz üçün deyil, bütün Avrasiya üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir, çünki Şərqi Asiya ilə Avropa arasında quru əlaqəsini təmin edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ralf Horlemann "Alman-Azərbaycan İxracın Maliyyələşdirilməsi Konfransı 2025" çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    Diplomat vurğulayıb ki, ticarət və enerji tədarükünü şaxələndirməyə imkan verəcək quru marşrutlarının inkişafı Şərqi Asiya və Avropa ölkələri üçün xüsusilə vacibdir.

    "Asiya ilə Avropa arasında ticarətin böyük hissəsi dəniz yolu ilə həyata keçirilir, quru daşımalarının payı cüzi olsa da, artım potensialı var. Azərbaycan artıq infrastruktura, o cümlədən çatışmayan nəqliyyat xəttinin bərpa edilməli olduğu Naxçıvan infrastrukturuna da fəal şəkildə sərmayə qoyur. Cəmi 42 kilometr uzunluğunda olan bu hissə coğrafi baxımdan kiçik görünsə də, böyük siyasi və iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Çünki o, təkcə iki ölkə arasında deyil, həm də Şərqlə Qərbi birləşdirən marşrutlar arasında kəsinti olub", - səfir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu qısa, lakin strateji cəhətdən vacib olan hissənin bərpası Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı birləşdirən marşrutların tam işləməsi üçün zəruridir.

    "Bu, təkcə Azərbaycan və Ermənistan üçün deyil, bütün region ölkələri - Mərkəzi Asiya, Türkiyə, habelə Şərqi Asiya və Avropa üçün vacibdir. Ümid edirik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanmasından sonra Zəngəzur dəhlizi ("Tramp Marşrutu" və ya TRIPP) layihəsini həyata keçirmək mümkün olacaq. Onun bərpası Asiya ilə Avropa arasında ticarətin inkişafı üçün yeni imkanlar açacaq və logistik zəncirlərdə mövcud boşluğu aradan qaldıracaq. Buna görə də ümid edirik ki, hər iki ölkə, xüsusilə Ermənistan və Azərbaycan bunun üzərində işləyəcək və əməkdaşlıq edəcək, çünki bu, hər kəsə fayda gətirəcək", - R.Horlemann vurğulayıb.

    O hesab edir ki, Orta Dəhliz sülh prosesi üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir, çünki söhbət Azərbaycanın Ermənistan vasitəsilə Türkiyə və Avropa İttifaqı ilə birləşməsindən gedir.

    "Biz Azərbaycanın yollara, dəmir yollarına, limanlara və ümumilikdə ticarət üçün çox vacib olan infrastruktura yatırdığı bütün investisiyaları yüksək qiymətləndiririk. Bu, həm də Almaniya şirkətləri - istər ixracatçılar, istərsə də investorlar üçün artıq formalaşmış bu müsbət trendi dəstəkləmək üçün yaxşı fürsətdir", - R. Horlemann vurğulayıb.

    Alman-Azərbaycan İxracın Maliyyələşdirilməsi Konfransı TRİPP marşrutu Ralf Horlemann
    Посол: TRIPP откроет новые возможности для торговли Азия-Европа и устранит существующий разрыв в логистике
    Ambassador: TRIPP to open new opportunities for Asia-Europe trade, bridge existing logistics gap

    Son xəbərlər

    13:47

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Həmişə güclü komandalarla qarşılaşmağın tərəfdarıyam"

    Futbol
    13:45

    Sadır Japarov: Qırğızıstan TÜRKSOY-da islahatların keçirilməsini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    13:44

    Armen Qriqoryan və Sergey Kopırkin Ermənistan-Rusiya gündəliyinin məsələlərini müzakirə ediblər

    Region
    13:43

    Prezident İlham Əliyev: Vaşinqton Zirvəsinin mühüm nəticələrindən biri də Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır

    Xarici siyasət
    13:42

    Sadır Japarov: Vaşinqton bəyannaməsi Cənubi Qafqazda sabitliyin təmini istiqamətində mühüm addım idi

    Xarici siyasət
    13:39
    Foto
    Video

    Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə Prezident İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    13:37

    Azərbaycan Prezidenti: Ortaq tarixi və etnik köklərimiz, dillərimiz bizi bir ailə kimi birləşdirir

    Xarici siyasət
    13:35

    Ukrayna millisinin futbolçusu zədəli olduğu üçün Azərbaycan yığması ilə oyunu buraxacaq

    Futbol
    13:35

    Azərbaycan hökuməti strateji investisiya layihələri üçün yeni dövlət zəmanətləri verməyə hazırdır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti