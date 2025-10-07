Посол: TRIPP откроет новые возможности для торговли Азия-Европа и устранит существующий разрыв в логистике

Восстановление недостающего железнодорожного участка между Азербайджаном и Нахчываном имеет стратегическое значение не только для Южного Кавказа, но и для всей Евразии, поскольку обеспечит полноценное сухопутное сообщение между Восточной Азией и Европой.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ФРГ в Азербайджане Ральф Хорлеманн на пресс-конференции в рамках "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

Дипломат подчеркнул, что для стран Восточной Азии и Европы особенно важно развитие сухопутных маршрутов, которые позволят диверсифицировать торговые и энергетические поставки.

"Пока большая часть торговли между Азией и Европой осуществляется морским путем. Лишь незначительная часть приходится на сухопутные перевозки. Однако потенциал их роста очевиден. Азербайджан уже активно инвестирует в инфраструктуру, в том числе в Нахчыване, где предстоит восстановить недостающую транспортную ветку. Этот участок протяженностью всего 42 километра кажется небольшим с географической точки зрения, но имеет огромное политическое и экономическое значение. Ведь он стал разрывом не только между двумя странами, но и между маршрутами, связывающими Восток и Запад", - заявил посол.

По его словам, восстановление этого короткого, но стратегически важного отрезка необходимо для полноценного функционирования маршрутов, соединяющих Европу, Кавказ и Центральную Азию.

"Это важно не только для Азербайджана и Армении, но и для всех стран региона - Центральной Азии, Турции, а также для двух конечных точек - Восточной Азии и Европы. Мы возлагаем большие надежды на то, что после парафирования мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией станет возможным реализовать этот проект Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа" или TRIPP). Его восстановление откроет новые возможности для роста торговли между Азией и Европой и устранит существующий разрыв в логистических цепочках. Поэтому мы надеемся, что обе страны, особенно Армения и Азербайджан, будут работать над этим и сотрудничать, потому что это принесет пользу всем", - подчеркнул Р. Хорлеманн.

Он считает, что Средний коридор также имеет большое значение и для мирного процесса, поскольку речь идет о соединении Азербайджана через Армению с Турцией и Европейским союзом.

"Мы высоко ценим все инвестиции, которые Азербайджан уже сделал в дороги, железные дороги, порты и в целом в инфраструктуру, столь важную для торговли. Это также хорошая возможность для немецких компаний - будь то экспортеры или инвесторы - поддержать этот уже сложившийся позитивный тренд", - подчеркнул Р. Хорлеманн.