    AAYDA: Paytaxt yolları yenilənir, rahatlıq və təhlükəsizlik prioritetdir

    İnfrastruktur
    • 04 aprel, 2026
    • 18:32
    AAYDA: Paytaxt yolları yenilənir, rahatlıq və təhlükəsizlik prioritetdir

    Paytaxt sakinlərinin gündəlik həyatını asanlaşdırmaq və Bakı şəhərini beynəlxalq tədbirə layiqincə hazırlamaq məqsədilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən genişmiqyaslı təmir işləri uğurla icra olunur.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) bildirilib.

    Vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması, eləcə də Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına (WUF13) hazırlıq çərçivəsində görülən işlər əvvəlcədən tərtib olunmuş xüsusi plan əsasında icra edilir.

    İlkin plana əsasən təmir prosesi 23–30 mart bayram günlərini əhatə etməli idi. Lakin hava şəraitinin gözləniləndən daha qeyri-sabit keçməsi müəyyən ləngimələrə səbəb olsa da, qısa müddət ərzində təmir işlərinin başa çatıdırlması hədəflənir.

    42 fərqli ünvanda intensiv işlər aparılmaqla ümumilikdə 151 849 kvadratmetr yol sahəsi yenilənəcək.

    Gündüz və gecə fasiləsiz fəaliyyət göstərən işçi heyəti sayəsində yollar daha hamar, təhlükəsiz və rahat vəziyyətə gətirilir.

    Həyata keçirilən bu tədbirlər paytaxtın yol infrastrukturunun müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasına, nəqliyyatın hərəkət rahatlığının artırılmasına və şəhərin beynəlxalq tədbirə yüksək səviyyədə hazır olmasına mühüm töhfə verir.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Bakı şəhəri
    Госагентство: Дороги в Баку обновляются для более безопасного и комфортного передвижения

