    Госагентство: Дороги в Баку обновляются для более безопасного и комфортного передвижения

    На дорогах Баку успешно проводятся масштабные ремонтные работы в целях обеспечения более комфортного и безопасного передвижения граждан, а также в рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

    Об этом агентству Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

    Согласно первоначальному плану, ремотные работы должны были проходить с 23 по 30 марта. Однако из-за непогоды процесс затянулся и должен завершиться в ближайшее время.

    В общей сложности будет обновлено 151 849 кв. метров дорожного полотна в 42 направлениях.

    Данные работы способствуют приведению дорожной инфраструктуры столицы в соответствие с современными требованиями, повышени. комфорта движения транспорта и обеспечению высокого уровня готовности города к международному мероприятию.

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Всемирный форум городов (WUF13)
    AAYDA: Paytaxt yolları yenilənir, rahatlıq və təhlükəsizlik prioritetdir

