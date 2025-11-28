"Nərimanov" metrostansiyasının çıxışındakı divar üzlüklərinin bərpası işləri tamamlanıb
İnfrastruktur
- 28 noyabr, 2025
- 18:09
Bakı metrosunun "Nərimanov" stansiyasının 4-cü keçid çıxışındakı divar üzlüklərinin bərpası ilə bağlı işlər tamamlanıb.
Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib.
Məlumata əsasən, həmçinin görmə məhdudiyyətli sərnişinlərin metrodan daha rahat və təhlükəsiz istifadəsi üçün stansiyada taktil döşəmələr quraşdırılıb.
Pilot layihənin qarşıdakı müddətdə digər stansiyalarda da tətbiqi nəzərdə tutulur.
