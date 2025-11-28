İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Nərimanov" metrostansiyasının çıxışındakı divar üzlüklərinin bərpası işləri tamamlanıb

    İnfrastruktur
    • 28 noyabr, 2025
    • 18:09
    Nərimanov metrostansiyasının çıxışındakı divar üzlüklərinin bərpası işləri tamamlanıb

    Bakı metrosunun "Nərimanov" stansiyasının 4-cü keçid çıxışındakı divar üzlüklərinin bərpası ilə bağlı işlər tamamlanıb.

    Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib.

    Məlumata əsasən, həmçinin görmə məhdudiyyətli sərnişinlərin metrodan daha rahat və təhlükəsiz istifadəsi üçün stansiyada taktil döşəmələr quraşdırılıb.

    Pilot layihənin qarşıdakı müddətdə digər stansiyalarda da tətbiqi nəzərdə tutulur.

    "Bakı Metropoliteni" QSC Bakı metrosu təmir

    Son xəbərlər

    18:33

    Yüksəliş Partiyasının keçmiş sədri Anar Əsədliyə ittiham aktı elan olunub

    Hadisə
    18:32
    Foto

    Azərbaycanla Türkiyə arasında diaspor sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:28

    Milli Məclisin növbəti iki plenar iclasının gündəliyi məlum olub

    Milli Məclis
    18:13

    Rusiya "Human Rights Watch"u arzuolunmaz təşkilatların siyahısına daxil edib

    Region
    18:10

    Aİ: Türkiyə SAFE proqramına vaxtında qoşula bilməyəcək

    Digər ölkələr
    18:09

    "Nərimanov" metrostansiyasının çıxışındakı divar üzlüklərinin bərpası işləri tamamlanıb

    İnfrastruktur
    18:05
    Foto

    Dənizdə külək enerjisi layihəsinə dair müqavilə imzalanıb

    Energetika
    18:04
    Foto

    Əməkdar jurnalist Zemfira Məhərrəmlinin 70 illik yubileyi qeyd edilib

    Media
    17:56
    Foto

    Azərbaycanla Tailand arasında dostluq və əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti