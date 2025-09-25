İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Neftçalada Kür çayı üzərində yeni körpü tikiləcək

    İnfrastruktur
    • 25 sentyabr, 2025
    • 20:10
    Neftçalada Kür çayı üzərindəki qəzalı körpü yenisi ilə əvəzlənəcək.

    Neftçalada Kür çayı üzərindəki qəzalı körpü yenisi ilə əvəzlənəcək.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, rayonda Kür çayı üzərindən keçən II Qaralı avtomobil yolu 1991-ci ildə istifadəyə verilib.

    Sakinlərin sözlərinə görə, illərlə körpü baxımsız qaldığından, ağırtonnajlı yük maşınları intensiv hərəkət etdiyindən dəmir-beton panelləri sıradan çıxarıb, hətta dayaqlarından bir neçəsi əyilərək yararsız hala düşüb.

    Panellər arasında iri oyuqlar yaranıb, həmin oyuqlar isə beton parçalarla doldurulub.

    Uzunluğu 300 metrə yaxın, eni 8 metr olan körpüdə vəziyyət kritik həddə çatıb. Bununla bağlı aidiyyəti qurumlara da məlumat verilib.

    Ondan çox yaşayış məntəqəsinin əhalisi bu körpüdən istifadə edir. Hər gün körpüdən yüzlərlə avtomobil Kürün Şirvan tayından Muğana, gah da Muğandan Şirvana keçir.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, sözügedən ərazidə yeni körpünün inşası ilə bağlı təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olunub. Həmin təkliflər əsasında maliyyə vəsaiti ayrılan kimi yeni körpünün inşasına start veriləcək.

    Neftçala kür çayı körpü

