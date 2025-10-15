Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıb
İnfrastruktur
- 15 oktyabr, 2025
- 17:22
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 5,4 milyon ton yük və 35,8 milyon sərnişin daşınıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 0,9 % və 1,3 % çoxdur.
