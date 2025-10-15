Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İnfrastruktur
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:22
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 5,4 milyon ton yük və 35,8 milyon sərnişin daşınıb.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 0,9 % və 1,3 % çoxdur.

