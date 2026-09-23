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    Naxçıvanda daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı 20 %-ə yaxın artıb

    İnfrastruktur
    • 23 sentyabr, 2026
    • 10:37
    Naxçıvanda daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı 20 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri 8 113 daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu dövlət qeydiyyatına alıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19,8 % çoxdur.

    Qeydiyyata alınmış əmlaklardan 3 667-si torpaq sahəsi, 3 078-i fərdi yaşayış və bağ evi, 1 019-u mənzil, 171-i qeyri-yaşayış sahəsi, 166-sı qeyri-yaşayış binası, 12-si isə əmlak kompleksidir.

    6 ayda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, texniki inventarlaşdırılması və kadastr xidmətlərindən ümumilikdə 1,6 milyon manat xidmət haqqı toplanıb. Bu da 1 il əvvələ nisbətən 112,9 min manat və yaxud 7,2 % çoxdur.

    Bundan başqa, hesabat dövründə hüquqi və fiziki şəxslər, eləcə də notariat ofislərindən Dövlət Xidmətinə 9 123 elektron müraciət daxil olub. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 93 % çoxdur.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti

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