İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Lesotolu nazir: "Bakının "ağıllı şəhər" modelini tətbiq etmək niyyətindəyik"

    İnfrastruktur
    • 20 noyabr, 2025
    • 16:09
    Lesotolu nazir: Bakının ağıllı şəhər modelini tətbiq etmək niyyətindəyik

    Lesoto Krallığı Bakının "ağıllı şəhər" modelini tətbiq etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Lesoto Krallığının rabitə, elm və texnologiya naziri Nthati Moorasi Bakıda keçirilən Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı (WTDC-25) çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, ölkəsinin hazırda strategiyası, siyasəti rəqəmsal transformasiya sahəsində dünyanın digər ölkələrinə çata bilməkdir: "Bakıda "ağıllı şəhər" sistemləri tətbiq olunur. Əməkdaşlıq sahələrini dəyərləndirərkən ilk növbədə bunları düşünürəm: biz "ağıllı şəhər" modelini necə tətbiq edə bilərik? Şəhərdə baş verən hər bir prosesin qeydə alınmasına necə nail ola bilərik? Hazırda biz şəhərlərimizdə kamera sistemlərinin qurulması, yolların, nəqliyyatın idarə olunmasının yaxşılaşdırılması ilə bağlı layihə üzərində işləyirik".

    N. Moorasinin fikrincə, iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün əsas sahə Bakıda "ağıllı şəhər" modelinin necə idarə olunduğunu öyrənməkdir: "Şəhərdə müasirliklə klassik üslubun birlikdə olması çox gözəldir. Burada hər şey ahəngdardır. Nəqliyyat, insanlar, polis - hamısı sakit, nizamlı və axıcı şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu konfransın təşkili mükəmməldir. Bütün təşkilati işlər ən yüksək səviyyədədir. Hər şey çox gözəl təşkil olunub".

    Azərbaycan Lesoto WTDC-25 Nthati Moorasi
    Министр связи Лесото: Мы намерены внедрить азербайджанскую модель "умного города"

    Son xəbərlər

    17:22

    "Baku Electronics"də "Super Cümə" başladı!

    Biznes
    17:21

    ANAMA Hadrut, Qırmızı Bazar, Sos və Xıdırlıya köçürülən sakinlərə təlim keçib

    Qarabağ
    17:19

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Tarix ehtimalları deyil, reallıqları sevir"

    Komanda
    17:18

    Hipper: Aİ Cənubi Qafqazdakı proseslərdə rolunu gücləndirməyə çalışır - EKSKLÜZİV

    Region
    17:17
    Foto

    AZAL "Leonardo" ilə radar sistemlərinin alınmasına dair müqavilə imzalayıb

    İnfrastruktur
    17:16
    Foto

    TDT-yə üzv dövlətlərin ədliyyə nazirlərinin 2-ci iclası Bakıda keçirilib

    Daxili siyasət
    17:11

    Rabitə naziri: "Azərbaycan və Malayziya ASEAN və MDB arasında rəqəmsal qapı rolunu oynaya bilər" - MÜSAHİBƏ

    İKT
    17:10

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasının III turunda daha bir matç keçirilib

    Komanda
    16:51

    Azərbaycan Azıx mağarasında üç ölkə ilə birgə ekspedisiya aparır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti