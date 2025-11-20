Министр связи Лесото: Мы намерены внедрить азербайджанскую модель "умного города"

Королевство Лесото намерено внедрить азербайджанскую модель "умного города".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам министр связи, науки и технологий Лесото Нтхати Мураси на Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

По ее словам, текущая стратегия и политика Лесото направлены на достижение уровня других стран мира в области цифровой трансформации:

"В Азербайджане внедряется модель "умного города". Оценивая направления сотрудничества, я в первую очередь думаю как мы можем реализовать эту модель у себя? В настоящее время мы работаем над проектом по установке систем видеонаблюдения в нашем городе, улучшению дорог и организации дорожного движения".