Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Министр связи Лесото: Мы намерены внедрить азербайджанскую модель "умного города"

    Инфраструктура
    • 20 ноября, 2025
    • 16:41
    Министр связи Лесото: Мы намерены внедрить азербайджанскую модель умного города

    Королевство Лесото намерено внедрить азербайджанскую модель "умного города".

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам министр связи, науки и технологий Лесото Нтхати Мураси на Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

    По ее словам, текущая стратегия и политика Лесото направлены на достижение уровня других стран мира в области цифровой трансформации:

    "В Азербайджане внедряется модель "умного города". Оценивая направления сотрудничества, я в первую очередь думаю как мы можем реализовать эту модель у себя? В настоящее время мы работаем над проектом по установке систем видеонаблюдения в нашем городе, улучшению дорог и организации дорожного движения".

    WTDC-25 Лесото Нтхати Мураси умный город
    Lesotolu nazir: "Bakının "ağıllı şəhər" modelini tətbiq etmək niyyətindəyik"

    Последние новости

    17:39

    В Баку завтра стартует пройдет круглый стол с участием экспертов из Армении

    Внешняя политика
    17:39

    Азербайджан проводит совместную с тремя странами экспедицию в пещере Азых

    Внутренняя политика
    17:34

    Милли Меджлис принял в первом чтении бюджет ГФСЗ на 2026 год

    Милли Меджлис
    17:29

    Пашинян прибыл в Астану с официальным визитом - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    17:27

    Парламент утвердил в первом чтении прожиточный минимум и порог нуждаемости на 2026 год

    Милли Меджлис
    17:25
    Фото

    AZAL подписал с "Leonardo" соглашение о приобретении метеорадаров

    Инфраструктура
    17:24

    Депутат: Социальные расходы Азербайджана превышают общие расходы бюджета Армении

    Финансы
    17:17

    Бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год принят в I чтении

    Милли Меджлис
    17:16
    Фото

    Министр: Социальные выплаты населению в Азербайджане в 2026 году вырастут на 788 млн манатов

    Милли Меджлис
    Лента новостей