Министр связи Лесото: Мы намерены внедрить азербайджанскую модель "умного города"
Инфраструктура
- 20 ноября, 2025
- 16:41
Королевство Лесото намерено внедрить азербайджанскую модель "умного города".
Как сообщает Report, об этом заявила журналистам министр связи, науки и технологий Лесото Нтхати Мураси на Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.
По ее словам, текущая стратегия и политика Лесото направлены на достижение уровня других стран мира в области цифровой трансформации:
"В Азербайджане внедряется модель "умного города". Оценивая направления сотрудничества, я в первую очередь думаю как мы можем реализовать эту модель у себя? В настоящее время мы работаем над проектом по установке систем видеонаблюдения в нашем городе, улучшению дорог и организации дорожного движения".
