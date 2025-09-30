İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    İlham Bayramov: "Bakı və Abşeronda 100 mindən çox qanunsuz su istifadəçisi var"

    İnfrastruktur
    • 30 sentyabr, 2025
    • 17:41
    İlham Bayramov: Bakı və Abşeronda 100 mindən çox qanunsuz su istifadəçisi var

    İlkin hesablamalara görə, Bakı və Abşeronda 100 mindən çox qanunsuz su istifadəçiləri mövcuddur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnlalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) sədr müavini İlham Bayramov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, buna səbəb bir sıra ərazilərdəki plansız və qanunsuz tikililərin olmasıdır: "Yəni, tikili var, orada yaşayış var, sudan istifadə edən qanunsuz yolla şəbəkəyə qoşulub. Lakin onların heç biri faktiki olaraq abonent deyil. Yəni, onlara su-kanalizasiya xidmətləri göstərilməyib, sayğaclar quraşdırılmayıb. Bu, özü-özlüyündə böyük su itkisinə gətirib çıxardır, həm itkilərin həcminə böyük təsir göstərir, eyni zamanda xidməti mümkünsüz edir. Bununla bağlı sistemli tədbirlər həyata keçirilir və artıq bir neçə ildir ki, Bakı şəhərində inşa edilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin sənədləşməsi və kommunal xidmətlərə qoşulması istiqamətində mərkəzləşmiş qaydada iş aparılır".

    İ. Bayramov əlavə edib ki, bu günə artıq 16 mindən çox qeyri-yaşayış obyekti bu çərçivədə tam bəlli prosedurlarla, elektron sistemlər vasitəsilə çox şəffaf şəkildə sənədləşdirilib və müvafiq sənədlərlə, xidmətlərlə təmin olunub.

    "Düşünürəm ki, yaşayış evləri ilə bağlı bu istiqamətdə müəyyən işlər hələ həyata keçiriləcəkdir və bu məsələ daimi gündəmdədir", - deyə sədr müavini əlavə edib.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi İlham Bayramov

    Son xəbərlər

    18:09

    Tramp Paşinyanı "digər oğlan" adlandırıb

    Digər
    18:03

    Əfqan İsayev: "SOCAR ekoloji auditlər keçirir"

    Energetika
    18:02

    ABŞ müdafiə naziri: Düşmənlərimizə qarşı sarsıdıcı zərbə endirəcəyik

    Digər ölkələr
    18:01
    Foto

    Azərbaycan və Ukrayna "yaşıl enerji" sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    17:58

    Tramp Putinlə Zelenskinin görüşünü zəruri sayır

    Digər ölkələr
    17:55

    SOCAR rəsmisi: "Biz "təmiz enerji" şirkətinə çevrilmək istəyirik"

    Energetika
    17:53
    Foto

    Qüdsi Osmanov Rumıniyanın Yassı şəhərinin meri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:50

    BMT Qəzzaya humanitar yardımın həcmini artırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:49
    Foto

    Rəşad Məcid: Azərbaycanın və Özbəkistanın media birlikləri arasında əlaqələr dərinləşir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti