    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 23:21
    Goranboyda daha bir yaşayış binası qəza təhlükəsi ilə əlaqədar söküləcək

    Goranboy şəhərində bloku çökən qəzalı yaşayış binası ilə yanaşı daha bina söküləcək.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən qəzalı beşmərtəbəli yaşayış binasının yaxınlığındakı digər binada da qəza riski müəyyən edilib. Bu səbəbdən həmin binadakı sakinlərin də növbəti günlərdə oradan köçürülməsinə qərar verilib.

    Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən beşmərtəbəli yaşayış binasının birinci mərtəbəsində yerləşən 2 mənzilin döşəməsi çöküb. Bu axşam saatlarında isə blok tamam çöküb. İlk hadisə zamanı 4 nəfər xəsarət alıb, zərərçəkənlər xəstəxanaya yerləşdirilib. Bina sakinləri daha əvvəl təxliyə olunduğundan bu gün axşam baş verən hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.

