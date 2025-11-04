İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    ƏMDX-nın elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaq

    İnfrastruktur
    • 04 noyabr, 2025
    • 17:16
    Noyabrın 7-si saat 21:00-dan noyabrın 11-nə qədər İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) elektron informasiya resurslarında dayanıqlığın və keyfiyyətin artırılması məqsədilə profilaktik işlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu səbəbdən göstərilən xidmətlərin və məlumat mübadilələrinin istifadəsində fasilələrin yaranması mümkündür.

