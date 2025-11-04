ƏMDX-nın elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaq
İnfrastruktur
- 04 noyabr, 2025
- 17:16
Noyabrın 7-si saat 21:00-dan noyabrın 11-nə qədər İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) elektron informasiya resurslarında dayanıqlığın və keyfiyyətin artırılması məqsədilə profilaktik işlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu səbəbdən göstərilən xidmətlərin və məlumat mübadilələrinin istifadəsində fasilələrin yaranması mümkündür.
Son xəbərlər
17:21
Ermənistan Qazaxıstan və Rusiyadan dəmir yolu ilə buğda idxalına başlaya bilərRegion
17:19
İlham Əliyevin çıxışı texnoloji inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən proqram sənədidir - RƏYDaxili siyasət
17:18
Foto
Cüdo üzrə böyüklər arasında Abşeron-Xızı regionu çempionatı keçirilibFərdi
17:16
ƏMDX-nın elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaqİnfrastruktur
17:14
"Qaçqınkom" sədri vətəndaş qəbulu keçiribDaxili siyasət
17:12
Səudiyyə Ərəbistanının Kralı və Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik ediblərXarici siyasət
17:07
Elvin Cəfərquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir"Futbol
17:05
Qurban Qurbanov: "Qarabağ" "Çelsi" ilə matçda mübariz oyun göstərmək istəyir"Futbol
17:02