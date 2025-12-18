WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Eldar Salahov: "Bu il Bakı limanından yükaşırmanın həcmi 40 % ola bilər"

    İnfrastruktur
    • 18 dekabr, 2025
    • 12:34
    Eldar Salahov: Bu il Bakı limanından yükaşırmanın həcmi 40 % ola bilər

    Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanında bu ilin sonuna qədər ümumi yükaşırma göstəricisinin 8 milyon tona çatacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakı limanının direktoru Eldar Salahov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, gələcək illər üçün hədəflər daha böyükdür:

    "Limanın texniki potensialı, maddi-texniki bazası və peşəkar heyəti daha yüksək nailiyyətlər əldə etməyə imkan verir. Ötən il konteyner aşırılması 76 min TEU ətrafında idisə, bu il bu rəqəmin 100 mini keçərək 104-105 min TEU-ya çatması gözlənilir. Bu, ötən illə müqayisədə təxminən 40 % artım deməkdir".

    Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı Eldar Salahov

    Son xəbərlər

    12:57

    Rusiyadan Trampa qırmızı kürü hədiyyə edilib

    Digər ölkələr
    12:53

    Azərbaycan çempionunun qış fasiləsində hazırlıq planı müəyyənləşib

    Futbol
    12:49

    EDB sədri: "Hazırda 4 milyard dollarlıq layihələr razılaşdırma mərhələsindədir"

    Maliyyə
    12:49

    Yaroslav Mandron: "Özbəkistan EDB vasitəsilə MDB ölkələrinə ixracı təxminən 20 % artırmaq potensialına malikdir"

    Maliyyə
    12:45

    Komitə rəsmisi: Müəyyən videolarda uşaqların üzünün göstərilməsi qadağan edilə bilər

    Sosial müdafiə
    12:44

    Almaniya Ukraynaya 70 milyon avro əlavə yardım ayırıb

    Digər ölkələr
    12:42

    NATO rəsmisi Simonyanla Bakı və İrəvan arasında sülhü müzakirə edib

    Region
    12:37

    İş adamı: "KOB-ların inkişafına əsas maneələr lazımi kadrlara və maliyyəyə əlçatanlıqla bağlıdır"

    Biznes
    12:35
    Foto

    AMADA Müşahidə Şurasının 2025-ci ildə sonuncu iclası keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti