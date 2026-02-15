Duman səbəbindən bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq
İnfrastruktur
- 15 fevral, 2026
- 15:00
Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, fevralın 16-da gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
