İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Balakənin Poştbinə kəndinin yararsız vəziyyətə düşən yolu təmir ediləcək

    İnfrastruktur
    • 23 sentyabr, 2025
    • 15:07
    Balakənin Poştbinə kəndinin yararsız vəziyyətə düşən yolu təmir ediləcək

    Balakən rayonunun Gürcüstanla sərhəddə, Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan magistralının yaxınlığında yerləşən Poştbinə kəndinin yolu yararsız vəziyyətə düşüb.

    Bu barədə "Report"un Şimal-qərb bürosuna kənd sakinləri məlumat veriblər.

    Sakinlər deyiblər ki, təqribən 1300 nəfərin yaşadığı Poştbinə kəndi Balakənin rayon mərkəzindən 10 kilometr məsafədə yerləşir. Onların sözlərinə görə, xüsusilə, əsas yolun kəndin kənarına qədər olan 3,5 km-lik hissəsi yararsız vəziyyətdədir.

    Bildiriblər ki, daxili yollar da nəzərə alınsa, ümumilikdə 10 km-lik yolun təmirə ehtiyacı var. Əsasən payızda və yazda yağıntıların çoxalması yolda çalaların da sayını artırır. Bu isə avtomobillərin hərəkətini xeyli çətinləşdirir.

    Məsələ ilə bağlı rayonun Poştbinə, Mazımqara, Arılıqbinə kəndlərinin də daxil olduğu Gərəkli kənd bələdiyyəsindən "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, kənd yolu ağır texnika vasitəsi ilə hamarlanıb, yola çınqıl tökülüb. Lakin son günlər intensiv yağan yağışlar səbəbindən yolda yenidən çalalar əmələ gəlib. Qeyd olunub ki, hava şəraiti normallaşan kimi yolda yenidən təmir işləri aparılacaq.

    Balakən rayonu Poştbinə kəndi yol təmir Bələdiyyə

    Son xəbərlər

    16:16

    Naxçıvanın kənd təsərrüfatı naziri Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    16:13
    Rəy

    ABŞ-Suriya əməkdaşlığı – Yaxın Şərqdə Qərbin yeni tərəfdaşı - ŞƏRH

    Analitika
    16:11

    Azərbaycan Argentina və Braziliyadan lobya tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    16:10

    Zakir İbrahimov: "AzerGold" bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan çox qızıl hasil edəcək"

    Sənaye
    16:05
    Foto

    Naxçıvanda UEFA C kursunun sonuncu mərhələsi keçirilib

    Futbol
    16:05

    Baş Assambleyanın sədri: BMT-nin növbəti Baş katibi qadın olsa, əla olardı

    Digər
    16:03

    İngiltərə klubunun futbolçusu komaya düşüb

    Futbol
    15:59
    Foto

    AIIF 2025 çərçivəsində saziş imzalandı: Azərbaycan və Qazaxıstan şirkətləri dəmir istehsalı üzrə əməkdaşlıq edəcək

    Sənaye
    15:54

    Azərbaycanda hidrogenə keçid imkanlı müasir dəmir istehsalı müəssisəsi qurulacaq

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti