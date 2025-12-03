İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Bakının Zərifə Əliyeva küçəsində minib-düşmə yeri yaradılıb

    İnfrastruktur
    • 03 dekabr, 2025
    • 17:29
    Bakının Zərifə Əliyeva küçəsində minib-düşmə yeri yaradılıb

    Bakının Səbail rayonunun Zərifə Əliyeva küçəsi, giriş 57 ünvanında minib-düşmə yeri təşkil edilib və müvafiq lövhə yerləşdirilib.

    Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, məqsəd avtobus zolaqlarında ictimai nəqliyyatın hərəkətinə mane olmadan sərnişinlərin minib-düşməsinə imkan yaratmaqdır.

    Minib-düşmə yerlərindən istifadə zamanı ictimai nəqliyyatın hərəkətinə şərait yaradılmalı, minib-düşmələr ən qısa vaxtda yerinə yetirilməli, təhlükəsizlik və manevretmə qaydalarına əməl edilməlidir.

    Zərifə Əliyeva Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi minib-düşmə yeri

