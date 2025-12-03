Bakının Zərifə Əliyeva küçəsində minib-düşmə yeri yaradılıb
İnfrastruktur
- 03 dekabr, 2025
- 17:29
Bakının Səbail rayonunun Zərifə Əliyeva küçəsi, giriş 57 ünvanında minib-düşmə yeri təşkil edilib və müvafiq lövhə yerləşdirilib.
Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, məqsəd avtobus zolaqlarında ictimai nəqliyyatın hərəkətinə mane olmadan sərnişinlərin minib-düşməsinə imkan yaratmaqdır.
Minib-düşmə yerlərindən istifadə zamanı ictimai nəqliyyatın hərəkətinə şərait yaradılmalı, minib-düşmələr ən qısa vaxtda yerinə yetirilməli, təhlükəsizlik və manevretmə qaydalarına əməl edilməlidir.
Son xəbərlər
17:54
Azərbaycan ilk dəfə parabadminton üzrə dünya çempionatında 2 kateqoriyada təmsil olunacaqFərdi
17:41
Dövlət xidmətləri pozuntularına görə inzibati məsuliyyət yaradan qanun layihəsi hazırlanacaqDaxili siyasət
17:40
Foto
AFFA tərəfindən I Liqada çıxış edən klubların rəsmiləri ilə onlayn görüş keçirilibFutbol
17:39
Paşinyanın "Qarabağ kartı": Ermənistanın Baş naziri rəqiblərini tarixin arxivinə göndərir - ŞƏRHAnalitika
17:35
KİV: Tramp və Netanyahu ABŞ Prezidentinin şəxsi iqamətgahında görüşə bilərDigər ölkələr
17:33
Foto
Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin Pulmonologiya Xəstəxanasının açılışı olubSağlamlıq
17:32
Yuri Qusev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyinin rəhbəri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edibXarici siyasət
17:30
Prezident İlham Əliyev "Dövlət xidmətləri haqqında" qanunu imzalayıbDaxili siyasət
17:29