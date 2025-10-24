İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Bakının Ələsgər Qayıbov küçəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:27
    Bakının Ələsgər Qayıbov küçəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, oktyabrın 25-də saat 00:00-dan etibarən Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ələsgər Qayıbov küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti işlər tamamlanana qədər tam məhdudlaşdırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sürücülər təmir müddətində alternativ olaraq Müzəffər Nərimanov küçəsindən istifadə edə bilərlər.

    AAYDA hərəkət məhdudlaşdırılacaq yol təmir

    Son xəbərlər

    13:36

    TDT-nin sənaye, elm, texnologiya və innovasiya nazirlərinin 3-cü toplantısı Qazaxıstanda olacaq

    Biznes
    13:30

    Portuqaliyalı səyyah Qarabağ Universitetinin tələbələrinə heyran qalıb

    Qarabağ
    13:24

    Almatıda Türk kreativ iqtisadiyyat forumu keçiriləcək

    Biznes
    13:23

    İstanbul Arbitraj Mərkəzi azərbaycanlı arbitrajları öz işinə cəlb edəcək

    Xarici siyasət
    13:20

    Sandu Moldova, Rumıniya və ABŞ vətəndaşlığı olan biznesmeni Baş nazir vəzifəsinə irəli sürüb

    Digər ölkələr
    13:17

    Azərbaycanın əsas rəqəmsal mükafatı "NETTY 2025" üçün müraciətlərin qəbulu davam edir!

    İKT
    13:13

    Orban: Macarıstan ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyalarından zərər görmək istəmir

    Digər ölkələr
    13:11

    Təşkilatçı: Qarabağa indiyə kimi 600-dən çox səyahətçi səfər edib

    Xarici siyasət
    13:10

    Deputat: İcbari Tibbi Sığorta Fondunun büdcəsində dəyişiklik vətəndaş üçün əlavə maliyyə yükü yaratmır

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti