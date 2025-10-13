İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İnfrastruktur
    • 13 oktyabr, 2025
    • 08:12
    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    3. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    4. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

    5. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;

    6. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    7. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    8. "20 Yanvar" dairəsində;

    9. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    10. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    11. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

    12. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    13. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    14. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    15. Zərifə Əliyeva küçəsində;

    16. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    17. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    18. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

