На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 13 октября, 2025
- 08:25
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Улица Юсифа Сафарава - в направлении центра;
4. Улица Бакиханова - от пересечения с проспектом Иншаачылар в направлении парка "Деде Горгуд";
5. Улица Кёроглу Рагимова - от улицы Мирзы Кадыма Иревани к улице академика Гасана Алиева;
6. Проспект Гейдара Алиева - основная дорога в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева - вспомогательная дорога в направлении центра;
8. Круг "20 Января";
9. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Муззофера Нариманова в сторону станции метро "20 Января";
11. Улица Афиаддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарава;
12. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
13. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
14. Шоссе Бинагади - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
15. Улица Зарифы Алиевой;
16. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбудова;
17, 1-я Приозёрная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;
18. Аэропортское шоссе - в направлении станции метро "Короглу".