На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 13 октября, 2025
    • 08:25
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    3. Улица Юсифа Сафарава - в направлении центра;

    4. Улица Бакиханова - от пересечения с проспектом Иншаачылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    5. Улица Кёроглу Рагимова - от улицы Мирзы Кадыма Иревани к улице академика Гасана Алиева;

    6. Проспект Гейдара Алиева - основная дорога в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева - вспомогательная дорога в направлении центра;

    8. Круг "20 Января";

    9. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Муззофера Нариманова в сторону станции метро "20 Января";

    11. Улица Афиаддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарава;

    12. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

    13. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

    14. Шоссе Бинагади - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    15. Улица Зарифы Алиевой;

    16. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбудова;

    17, 1-я Приозёрная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    18. Аэропортское шоссе - в направлении станции метро "Короглу".

    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

