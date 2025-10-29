İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 29 oktyabr, 2025
    • 08:15
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    3. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    5. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    6. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    7. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

    8. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

    9. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    10. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    11. "20 Yanvar" dairəsində;

    12. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    13. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    14. Zərifə Əliyeva küçəsində;

    15. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

