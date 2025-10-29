Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    29 октября, 2025
    08:50
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

    3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;

    6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    10. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

    11. Круг "20 Января";

    12. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    14. Улица Зарифы Алиевой;

    15. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Лента новостей