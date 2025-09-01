    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    • 01 sentyabr, 2025
    • 08:23
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

     "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    2. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    3. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    4. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    5. "20 Yanvar" dairəsində;

    6. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    7. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    8. 1-ci Göl kənarı küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

