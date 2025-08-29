Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI
İnfrastruktur
- 29 avqust, 2025
- 08:18
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.
Hazırda:
1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
2. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;
3. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;
4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;
5. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
Son xəbərlər
10:09
III MDB Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi müzakirə olunubHadisə
10:04
"Milan" "Roma"nın hücumçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıbFutbol
09:58
"Karvan-Yevlax"ın futbolçusu milliyə dəvət alıbFutbol
09:56
Kolleclərin boş qalan plan yerləri üzrə ixtisas seçimi başlayıbElm və təhsil
09:56
Foto
Bakının Məmməd Rahim küçəsində təmir işlərinə başlanılıbİnfrastruktur
09:52
Foto
FHN Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsində təlim keçiribHadisə
09:48
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:46
İctimai Televiziya 20 yaşını qeyd edirMedia
09:44
Foto