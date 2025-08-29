    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    İnfrastruktur
    • 29 avqust, 2025
    • 08:18
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    3. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

    4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    5. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    #tıxac   #sıxlıq   #Avtomobil yolları   #vəziyyət  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

